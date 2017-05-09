Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler: Onlar insan değil

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bugün 9 Mayıs Avrupa günü.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi dünyanın uygar ülkelerinden biri yapma konusunda kararlıdır.

Bu amaçla demotratik standartlarımızı geliştireceğiz, kadın erkek eşitliğini sağlayacağız, medya özgürlüğünü sağlayacağız bu bizim namus görevimizdir.

6 Mayıs'ı hepiniz bilirsiniz Hıdırrelez günü...

6 Mayıs aslında Deniz, Yusuf, Hüseyin'in idam edildiği gündür.

Onlar ülkeleri ve insanları için çalıştırlar. Onurlu bir Türkiye için mücadele ettiler.

O mücadeleleri için önlerine engeller çıkarıldı. Yakalanıp, tutuklanıp, idam edildiler.

Onlar gönlümüzün kahramanı... Onları saygıyla anıyorum.

Tarihe not düşen insanlar vardır. Bunlardan biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ATATÜRK'E HAKARETE SERT TEPKİ

(Televizyon programında Atatürk'e hakaret) Düşmanlarının bile önünde saygı ile eğildiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bazı televizyon kanalarında yapılan haksız uygulamayı, çirkefliği içime sindiremiyorum.

Nasıl bir anlayıştır ki, derin tarih diye başladıkları, derinliği kafalarının derinliğinden kaynaklanan, onursuz insanların çıkıp Atatürk’ü, Afet İnan’ı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesini karalamalarını içime sindiremiyorum.

Bunu yapanlara asla ve asla insandır diyemeyeceğim. Bunlar insan değil. Hain sözü bile hafif bunlar için. Hain desem hain değil, insan bile değil. İnsan, onuru ve şerefiyle insandır.

Onur ve şereften yoksun olanlara insan denemez. Oturmuş televizyon kanallarının başına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Afet İnan’ı, annesini kötülüyorlar. Allah’a havale etmenin dışında ne söylenebilir. Nasıl yaratıklar, nasıl insanlar bunlar.

TOPBAŞ'IN DAMADININ TAHLİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın damadı hasta diye tahliye ediliyor. Hasta diye bir rapor. Tahliye edildi. Neden tahliye edildi diye sormuyorum. Aynı durumda olanlar neden tahliye edilmiyor diyorum. Şu an ağır hasta şu an 841 kişi cezaevinde yatıyor. Tahliye bekliyor. Niye bunlar tahliye edilmiyor. Son 5 yılda tahliye edilmediği için ölenler 500’ü geçiyor. Bu mudur vicdan. Bu mu hukuk Bu mu ahlak?