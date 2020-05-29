Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına ''provokasyon'' uyarısı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun partilerine yönelik “saldırıları” değerlendirdiği ve “Arkadaşlarımıza dönük saldırılar, entrikalar artarak devam edecektir. çünkü biz cephenin ön safındayız. Sivil darbeye karşı mücedeleyi biz veriyoruz. O nedenle rahatsızlar ve CHP’yi tuzağa düşürmek çabasındalar. Biz onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Siyaseti kime dönük yapacağız. AKP’ye dönük yapacaksak bataklık orada. Bizi o bataklığa çağırıyorlar. Ama orada vatandaşın bir tek gündem maddesi yok.Siyaset yaparken bizim muhatabımız halkımızdır. Halkın desteği ile Millet İttifakı büyüyecek ve Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak” dediği öğrenildi.

"BAŞKA MALZEMELERİ KALMADI"

CHP kulislerinden öğrenilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, AKP’nin halka söyleyecek bir şeyinin kalmadığını ve bu yüzden “provokasyona başvurduğu”nu dile getirirken, “Camiden yayın yapanları bulama, gel neden böyle olur diye hesap soran CHP’liyi cezaevine koy. Gençlik kollarımıza saldırı da, İzmir üzerinden yapılan saldırı da, bundan sonra gelecekler de halka hiçbir şey söyleyemeyenlerin tuzaklarından başka bir şey değildir. Çünkü başka malzemeleri kalmadı” diye konuştu.

KORONA VİRÜS SÜRECİ

Anka'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu MYK’da korona virüs sürecinde yaşananları da değerlendirdi. İktidarın bu süreçte stratejisinin olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetin birikimi olan sağlık çalışanları kahramanca mücadele ettiler. İktidar onlar için ne yaptı? İşsizler, esnaf, yoksullar için ne yaptı? Uçak biletinden yüzde 18 KDV’yi yüzde bire indirdi. Nasıl çözüm ama! İşte onların stratejisi bu!” dedi.

"HİÇ Mİ YÜREĞİN SIZLAMIYOR"

Salgın sürecinde iktidarın eline 668 milyar lira para geçtiğini ancak bunun 38 milyarının “tefecilere verildiğini” belirten Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri kullandığı öğrenildi: “38 milyarını tefecilere verdiler, faiz ödediler. Sadece 6 milyar lirası garibanlara verildi. O da bir kez olmak üzere. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Zorladık, sağlıkçılar için ek ödenek geçti. Neden sağlıkçıların ek ödeneğini vermiyorsun? Eve hapsettiğin insanlara neden asgari ücret ödemiyorsun? Bu halkın alın teri ile biriktirdiğini tefeciye verirken hiç mi yüreğin sızlamıyor?”

"NE OLDU O PARAYA?"

Kılıçdaroğlu, MYK’da iktidara zor durumdaki vatandaşlara 3 ay asgari ücret ödenmesi çağrısı yaptıklarını ancak buna kulak asılmadığını ifade ederek, “İşsizin parasını işsize vermiyorlar, sanatçıların fonda biriken 320 milyon lira parası var. Ne oldu o paraya?” değerlendirmesi yaptı.

“Sivil darbeye karşı mücadele verdiklerini" MYK’da bir kez daha dile getiren Kılıçdaroğlu’nun partilerinin üzerine “entrikalarla” gelineceği uyarısını yaparak, “Saldırılar artarak sürecek. Çünkü biz cephenin ön safındayız.Sivil darbeye karşı mücadeleyi biz veriyoruz. Bundan rahatsızlar ve CHP'yi tuzağa düşürme çabasındalar. AKP’nin bulunduğu bataklık tuzaktır. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Vatandaşlara söyleyecekleri hiçbir şey kalmadı. Onun için provokasyon yapıyorlar. Biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz” dedi.

BAKAN ALBAYRAK KONUSU

Kılıçdaroğlu, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ilişkin de konuşarak, “Ekonomiyi sosyetik damatla kafa kafaya vermiş her gün biraz daha batırıyor. Saray’dan bakınca ekonomiyi ancak bu kadar görüyorlar. Ekonomik Sosyal Konseyi topla sorunların taraflarıyla konuş diyoruz. O tuzu kuru yandaşlarından başka kimseyi kabul etmiyor” diye konuştu.

"DÜNYALIKLARINI YAPTILAR"

Siyasi partiler ve seçim kanunlarının değiştirilmek istenmesiyle ilgili MYK üyelerine açıklayıcı bilgi veren Kılıçdaroğlu, AKP’nin ‘iktidardan kaçmak zorunda’ olduğunu ve’ iktidarının baki kalması için bütün yasaları değiştirmek isteyeceğini’ söyledi ve “Dünyalıklarını yaptılar, arpalıkları tamam. Seçimde gideceksin Millet İttifakı büyüyecek, biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

"MEHMET DİŞLİ’Yİ CHP MYK’SI MI TUTTU?"

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Mehmet Dişli’nin son gece emekli edilmemesiyle ilgili açıklamalarını da toplantıda gündeme getiren Kılıçdaroğlu’nun MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Davutoğlu’nun Dişli’nin görevden alınmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini hatırlatarak, “Peki kim görevden alınmasını engelliyor? Ben mi, Kılıçdaroğlu mu, CHP MYK’sı mı engelledi. Mehmet Dişli’yi orada kim tuttu? Sen tuttun Erdoğan. Türkiye bir sivil darbe süreci yaşıyor” dediği aktarıldı.

"TEZGAH KURACAKLAR"

Seçim ve ittifak tartışmaları konusunda da toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu’nun şunları söylediği öğrenildi: “Seçim gelecek, gelsin. Biz kazanacağız. Tezgahlar kuracaklar çünkü ayakta duramıyorlar, gidecekler. Sen istediğini değiştir, millet tabanda ittifakını kurar. Milletten, halktan kopuk, onların sorunlarına arkasını dönmüş, ülkeyi yönetemeyen, israfı engelleyemeyen bu. Halkın desteği ile Millet İttifakı büyüyecek. iktidar ilk seçimde gidecek.”



Kaynak: Kılıçdaroğlu'ndan MYK toplantısında kurmaylarına dikkat çeken talimat!