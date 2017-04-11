Kılıçdaroğlu'ndna Yenikapı açıklaması

Erdoğan'ın "Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim" dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteli ilan edeceğim. Bir cumhurbaşkanı bir iddiada bulunursa bunun arkasında durmak zorundadır. Ben Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil darbeye karşı olduğum için gittim. Milli irade için ben oraya gittim.

Bir daha Türkiye darbelerle karşılaşmasın diye 12 madde halinde düşüncelerimi ifade ettim. Bugün aynı düşüncelerimin yine arkasındayım. Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirisini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı? Kim devleti teslim etti? Kim emniyet müdürlerine teslim etti? Kim orduyu teslim etti, bana çıkıp birisi bunu anlatsın."