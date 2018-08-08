Kılıçdaroğlu'nun ''çok özel'' listesi basına sızdı

CHP'nin bugün gerçekleşen MYK toplantısından değişim kararı çıktı. Kılıçdaroğlu, toplantıda olağanüstü kurultayın yapılmayacağını söylerken, delegelerin değişim isteğinin de yerine getirileceğini kaydetti. Değişim mesajının ardından kulislere Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı'na dair bir liste yansıdı.

Listeye göre Faik Öztrak, Tekin Bingöl, Ahmet Ünal Çeviköz ve Haluk Koç’un MYK’deki yerlerini koruyacakları ancak birçok görevlendirmede değişikliğe gidileceği iddia edildi.

CHP’ye yakın kaynakların verdiği son bilgilere göre, yeni MYK’de şu isimler görevlendirilecek:

Gökan Zeybek // Yerel yönetimler

Orhan Sarıbal // Doğa hakları

Haluk Pekşen // Hukuk ve seçim işleri

Hakkı Süha Oktay // Parti örgütü ve örgüt yönetimi

Oğuz Kaan Salıcı // Bilgi, arge ve iletişim teknolojileri

Yücel Taşkın // Eğitim politikaları

CHP’nin mevcut MYK’sındaki görevlendirmeler şöyle:

Seyit Torun // Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler)

Faik Öztrak // Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalar)

Bülent Tezcan // Parti Sözcüsü & Genel Başkan Yardımcısı (Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi)

Ahmet Ünal Çeviköz // Genel Başkan Yardımcısı (Kamu Diplomasisi)

Çetin Osman Budak // Genel Başkan Yardımcısı (İşveren Sendikaları ve Odalar)

Veli Ağbaba // Genel Başkan Yardımcısı (İşçi Sendikaları-Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları)

Tekin Bingöl // Genel Başkan Yardımcısı (İnsan Hakları)

Ahmet Haluk Koç // Genel Başkan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler)

Muharrem Erkek // Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk Politikaları)

Gamze Akkuş İlgezdi // Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler)

Lale Karabıyık // Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim Politikaları)

Aykut Erdoğdu // Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi Politikaları)

Gülizar Biçer Karaca // Genel Başkan Yardımcısı (Doğa Hakları)

Öztürk Yılmaz // Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler)

Onursal Adıgüzel // Genel Başkan Yardımcısı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Ahmet Tuncay Özkan // Genel Başkan Yardımcısı (Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim)

Fethi Açıkel // Genel Başkan Yardımcısı (Ar-Ge Yönetim ve Kültür Platformu)