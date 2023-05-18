Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan'a teklifi ortaya çıktı: Göç Bakanlığı

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan‘ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye yakın olduğu ve Göç Bakanlığı teklifi götürüldüğü iddia edildi.

Seçimlerde yüzde 5 oy alarak ikinci tur için kilit isim haline gelen ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan’ın cephesinde ağırlıklı görüşün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde olduğu öğrenildi.

Oğan’ın Kılıçdaroğlu’nu destekleme noktasındaki pazarlığın ise özellikle bakanlık talebi üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Gazete Pencere’nin edindiği bilgilere göre, Oğan’ın özellikle İçişleri Bakanlığı’nı talep ettiği, bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda yeni kurulacak Göç Bakanlığı’nın da Oğan’a teklif olarak götürüldüğü öğrenildi.

Bugün ya da Oğan’ın kararı açıklayacağı takvim olarak duyurulan 19 Mayıs Cuma günü iki lider arasında bir görüşme yapılması bekleniyor.