Kılıçdaroğlu'nun yol haritası: 81 ili gezecek!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim takviminin belirlenmesinin ardından 5 genel başkanın katılımıyla yol haritasını açıklayıp, seçim kampanyasını başlatacak.

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasının ardından CHP seçim kampanyasının hazırlıklarına hız verdi.

Genel başkan yardımcılarından oluşan bir kampanya komisyonu kuran CHP'de, ilk olarak partinin seçim otobüsleri ve ses sistemleri bakımdan geçirildi, ayrıca araç giydirmeleri de yapılmaya başlandı. Partide, seçim sloganlarının belirlenmesinin ardından broşür ve afişler bastırılacak.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kampanya döneminde hareketli müzikler tercih edilmeyecek.

KAMPANYA DÖNEMİNDE 81 İLE DE GIDECEK

Kılıçdaroğlu'nun, yoğun bir kampanya dönemi geçirmesi ve bu kapsamda ilk gezisini yarın Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesine yapması bekleniyor. Geziye, Millet İttifakı'nı oluşturan bazı partilerin genel başkanlarının da katılması öngörülüyor.

Kılıçdaroğlu, seçim takviminin açıklanmasının ardından 81 ilin tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. Seçim bölgesine göre, gezilere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da katılacak.

YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini ziyaretlerinin ardından yol haritasının açıklanacağı tanıtım toplantısı yapacak.

Ankara Spor Salonu için görüşmelere başlanırken, toplantı için 12 Mart ve 19 Mart tarihleri öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 5 partinin genel başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı toplantıda, seçimin kazanılması durumunda yapılacak icraatlar açıklanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim gezilerinin dışında HDP'nin yanı sıra parlamentoda bulunmayan partilerin genel başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, destek isteyeceği de belirtildi.