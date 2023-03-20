  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun YSK başvuru tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun YSK başvuru tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun YSK başvuru tarihi belli oldu
Güncelleme:

CHP Grubu, oybirliği ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu partinin 13. Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için grup kararı aldı. Kararı duyuran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Oy birliği ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Çarşamba günü YSK'ya başvurumuzu yapacağız." dedi.

"ÜNİVERSİTE DİPLOMASI" GÖNDERMESİ
CHP PM üyesi Eren Erdem, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun içinde 'üniversite diploması' ve gerekli diğer belgeleri içeren adaylık başvurusu YSK’ya teslim edildi. Hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

"DİPLOMA DAVASI"NDA NE OLMUŞTU?
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması için Marmara Üniversitesi’ne başvurmuştu. İsteğin reddedilmesi üzerine konu Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na taşınmış ancak kurul da başvuruyu reddetmişti.

HKP de ret kararlarına karşı dava açmıştı.

Erdoğan’ın diplomasına ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak değerlendirilemeyeceği, ülkeyi temsil eden cumhurbaşkanının alelade bir kişi olmadığı gerekçesiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi de ret kararı vermişti.

Etiketler kılıçdaroğlu başvuru ysk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeniden Refah Partisi ittifak kararını verdi
Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası yükseldi
Kısmetse Olur Elif'in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı, gören tanıyamadı
Altın ve Bitcoin çok hızlı yükseldi! Piyasalar alev alev
Müge Anlı milletvekili adayı mı oluyor, ilk açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesinden ''mutabakat'' çıktı
Şoke eden görüntüler: Binlerce Yunan askeri Türk adalarını işgal etti!
Instagram alev aldı! Didem Soydan transparan tarzıyla olay yarattı
BBP lideri Destici'nin çıplak ayaklı çocuk fotoğrafına tepki yağdı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İlk açıklama geldi