Kılıçdaroğlu'nun YSK başvuru tarihi belli oldu

CHP Grubu, oybirliği ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu partinin 13. Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için grup kararı aldı. Kararı duyuran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Oy birliği ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Çarşamba günü YSK'ya başvurumuzu yapacağız." dedi.

"ÜNİVERSİTE DİPLOMASI" GÖNDERMESİ

CHP PM üyesi Eren Erdem, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun içinde 'üniversite diploması' ve gerekli diğer belgeleri içeren adaylık başvurusu YSK’ya teslim edildi. Hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

"DİPLOMA DAVASI"NDA NE OLMUŞTU?

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması için Marmara Üniversitesi’ne başvurmuştu. İsteğin reddedilmesi üzerine konu Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na taşınmış ancak kurul da başvuruyu reddetmişti.

HKP de ret kararlarına karşı dava açmıştı.

Erdoğan’ın diplomasına ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak değerlendirilemeyeceği, ülkeyi temsil eden cumhurbaşkanının alelade bir kişi olmadığı gerekçesiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi de ret kararı vermişti.