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Konda Araştırma son anketi açıkladı: Millet İttifakı'nda dengeler değişiyor

Konda Araştırma son anketi açıkladı: Millet İttifakı'nda dengeler değişiyor
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Konda Araştırma 2023'ün ilk seçim anketini açıkladı. Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin arasındaki oy farkı dikkat çekti.

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Konda Araştırma, aralık ayı içerisinde yaptığı anketi yayınladı.

ZİRVE AK PARTİ'NİN
Araştırmada zirvenin sahibi yüzde 36,6 ile AK Parti oldu. AK Parti'yi yüzde 22,8 oy oranıyla CHP ve yüzde 19,3 ile İYİ Parti takip etti.

HDP DÖRDÜNCÜ SIRADA
HDP yüzde 10 ile dördüncü parti olurken, anket şirketleriyle yıldızı bir türlü barışmayan Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 7 oldu.

ANKETE CHP VE İYİ PARTİ ARASINDAKİ FARK DAMGA VURDU
Ankette en dikkat çeken nokta ise Millet İttifakı'nın kurucuları olan CHP ve İYİ Parti arasındaki fark oldu. Ana muhalefet partisi CHP ile İYİ Parti arasındaki farkın yüzde 3,5'e kadar inmesi dikkat çekti.

Etiketler konda araştırma chp iyi parti ak parti son seçim anketi
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