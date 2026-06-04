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Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu ile ''çok özel telefon görüşmesi'' iddiası için ilk açıklama!

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu ile ''çok özel telefon görüşmesi'' iddiası için ilk açıklama!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın basın birimi, gazeteci Can Ataklı'nın gündeme getirdiği "Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yapılan resmi açıklamada söz konusu köşe yazısındaki ifadelerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki kurultay ve adaylık tartışmaları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan yeni bir iddia başkent kulislerini hareketlendirdi.

Mansur Yavaş'ın basın birimi, Yavaş'ın Güvenpark mitinginin ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

"İfadelerin Tamamı Asılsızdır"

Gazeteci Can Ataklı'nın Korkusuz gazetesindeki köşe yazısında yer verdiği söz konusu iddiaların ardından hızla harekete geçen Mansur Yavaş'ın basın ofisi, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla net bir açıklama yayınladı. Yapılan resmi duyuruda, "Mansur Yavaş’ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır" ifadelerine yer verilerek spekülasyonların önü kesildi.

İddianın Kaynağı: Can Ataklı'nın Köşe Yazısı

Yalanlamaya konu olan olay, gazeteci Can Ataklı’nın Kılıçdaroğlu'nun ekibine dayandırdığı kulis bilgileriyle gündeme gelmişti. Ataklı yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Güvenpark’ta düzenlediği mitinge katılan ve sonrasında Özel ile birlikte Anıtkabir'e giden Mansur Yavaş'ın, bu durumun hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını öne sürmüştü.

İddiaya göre Yavaş, Kılıçdaroğlu'na "Oluşan sosyal konjonktür nedeniyle bu etkinliğe katılmak zorunda kaldım. Ben bu konuda bir tarafta değilim, bilmenizi isterim" şeklinde bir mesaj iletmişti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden gelen bu hızlı ve kesin yalanlama, söz konusu telefon görüşmesinin ve iletildiği öne sürülen mesajların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

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Etiketler mansur yavaş kemal kılıçdaroğlu Can Ataklı CHP Güvenpark mitingi özgür özel siyaset ankara büyükşehir belediyesi
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