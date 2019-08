MEB binasının TÜGVA'ya tahsisine CHP'den tepki

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde'de Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis olunan ve bedel alınmadan Türkiye Gençlik Vakfı'na tahsis edilen bina hakkında açıklama yaptı.

Erhan Adem açıklamasında ' Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu bu vakıf Niğde de hangi etkinliği yapmış, öğrencilerin aktif olmasına ne gibi bir katkısı olmuştur?' sorusunu yöneltti.

Erhan Adem'in açıklaması şöyle oldu:

AKP genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Türkiye Gençlik vakfı yüksek istişare kurulu üyesi olan Bilal Erdoğan’ın açılışını yaptığı yenice Mah Feridun Zeren cad. Askerlik şubesi karşısı no68/3 adresindeki 164 ada 33 parsele kayıtlı yer mülkiyeti hazineye ait olup, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis olunan bina hiç bir bedel alınmadan Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na tahsis edilmiştir.

Kamu yararına hizmet ettiği söylenilen bu vakıf belediyelerden aldığı yardımlardan sonra şimdi sıra valiliklere mi geldi? Madem kamu yararı var, yıllardır öğrencilere burs veren çağdaş Yaşamı destekleme derneği ve Atatürkçü düşünce derneğine neden bir yer tahsisi yapılmamıştır, ayrıca Harp malül gaziler şehit dul ve yetimleri derneği NİĞDE şubesi yılardır yerlerin dar olduğundan ve ulaşılması zor olan bir bina da olmalarından dolayı, ulaşımı daha kolay ve biraz daha büyük bir yer istemelerine rağmen bir yer bulunamadı.

Devlet büyüklerinin yakınları olanların, kurucusu veya Üyesi oldukları dernekler veya vakıflar her istedikleri yapılacak mı? Bu vakıflar veya dernekler her istediklerini elde mi edeceklerdir? Bu ikilik niye? Türkiye gençlik vakfının, Ülke çapında eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve bu konularda maddi manevi her türlü desteği ve girişimi gerçekleştirdiğinden ve vakfın ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek eğitimde aktif rol aldığı söyleniyor?

Şimdi soruyorum Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu bu vakıf Niğde de hangi etkinliği yapmış, öğrencilerin aktif olmasına ne gibi bir katkısı olmuştur? Niğde kamu oyunun takdirine sunuyorum, saygılarımla.