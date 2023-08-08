Meclis Akbelen için olağanüstü toplanıyor

TBMM bugün CHP'nin Muğla Akbelen'deki gelişmelerle ilgili önergesini görüşmek için olağanüstü olarak toplanıyor.

Tatilde olan Meclis, iki hafta aradan sonra tekrar olağanüstü toplanıyor. Konu bu kez Muğla'nın Akbelen Ormanı olacak. Genel Kurul, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Akbelen'deki maden sahasında yaşananlarla ilgili önergesi doğrultusunda saat 15.00'te açılacak.

Erdoğan'dan Akbelen açıklaması: ''Marjinallere aldırmıyor, işimize bakıyoruz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindekiAkbelen Ormanı için tepkilere "Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, işimize bakıyoruz" demişti. Akbelen'deki protestoları "provokatif eylem" olarak niteleyen Erdoğan, "Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, işimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

200 milletvekilinin salonda olması gerekiyor

Görüşmeye geçilebilmesi için 200 milletvekilinin salonda bulunması gerekiyor. CHP'ye İyi Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti'nin de destek vermesiyle Genel Kurul'un açılması bekleniyor.

AK Parti adına Fatih Dönmez konuşacak

Toplantıda AK Parti adına Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşacak. Dönmez, termik santrallerin ekonomiye katkısı ve çevre duyarlılığı konusunda etraflı bir sunum yapacak.

Genel Kurul'daki görüşmede, siyasi parti gruplarının temsilcileri 20'şer dakika söz alacak.

Meclis Genel Kurulu, 25 Temmuz'da da olağanüstü toplanmıştı.

CHP'nin çağrısıyla gerçekleştirilen toplantının gündemi ekonomideki gelişmelerdi.