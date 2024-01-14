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Meclis'te tatil bitti; yeni haftada gündem yoğun

Meclis'te tatil bitti; yeni haftada gündem yoğun
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 20 günlük aranın ardından 16 Ocak Salı günü itibariyle çalışmalar yeniden başlıyor.

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününden itibaren devam edecek.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından toplanmama kararı alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak.

TEZKERELER GÖRÜŞÜLECEK

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçecek Genel Kurul’un, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

Genel Kurul’da bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak.

ÇALIŞMA HAYATIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

AA

Etiketler meclis tatil tbmm
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