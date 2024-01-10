MHP 55 belediye başkanı adayını açıkladı

MHP, 2'si büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkanı adayını belirledi. Manisa'da Cengiz Ergun, Mersin'de Serdar Soydan aday gösterildi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yazılı açıklama ile 55 belediye başkan adayının Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendiğini kaydetti.

MANİSA VE MERSİN ADAYLARI BELLİ OLDU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cengiz Ergun belirlendi.

MHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan oldu.

Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday gösterildi.

MHP'NİN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

İlçelerde ise Adana'da Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler, Feke Belediye Başkan adayı Ahmet Şener, İmamoğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın Kangur, Karaisalı Belediye Başkan adayı Bekir Şimşek, Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz, Kozan Belediye Başkan adayı Mustafa Atlı, Pozantı Belediye Başkan adayı Ali Avan, Saimbeyli Belediye Başkan adayı Vedat Cengiz, Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ, Yumurtalık Belediye Başkan adayı Aydın Kütükoğlu ilan edildi.

Mersin'de Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç, Bozyazı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla Belediye Başkan adayı Ali Rıza Genç, Erdemli Belediye Başkan adayı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkan adayı Fatih Önge, Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker, Silifke Belediye Başkan adayı Sadık Altınok, Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz oldu.

Aydın'da Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan, Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen, Karacasu Belediye Başkan adayı Mehmet Erikmen, Söke Belediye Başkan adayı Tekin Yavuz olarak belirlendi.

Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal, Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı oldu.

Antalya'da Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel, Demre Belediye Başkan adayı İbrahim Oğuz, Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mustafa Aksoy oldu.

Balıkesir'de Gömeç Belediye Başkan adayı Kazım Arslan ilan edildi.

Bursa'da Yenişehir Belediye Başkan adayı Davut Aydın oldu.

Denizli'de Çal Belediye Başkan adayı Feti Akcan, Honaz Belediye Başkan adayı Ali Semerci oldu.

Erzurum'da İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun, Olur Belediye Başkan adayı Vedat Ergün, Uzundere Belediye Başkan adayı Sinan Aydın olarak belirlendi.

Eskişehir'de Çifteler Belediye Başkan adayı Kadir Bıyık, Seyitgazi Belediye Başkan adayı Erhan Erdem oldu.

İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz ilan edildi.

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP arasında varılan mutabakata göre, 30 büyükşehirden 28'inde AK Parti ve 2'sinde de MHP aday çıkarma kararı almıştı.

İŞTE MHP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ