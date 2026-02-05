MHP, bebek katili Öcalan'a umut hakkı talebini böyle savundu!

MHP lideri Bahçeli'nin

MHP lideri Bahçeli, partisinin önceki günkü TBMM Grup Toplantısı'nda bu sefer sadece eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için değil, tutuklu Selahattin Demirtaş için de "özgürlük" istemiş ve "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" demişti.

MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyesi Feti Yıldız da dün yaptığı açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı tartışmalarına ilişkin, ''Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

MHP'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın umut hakkından faydalanabilmesi için net tavrı ile ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından “umut hakkı” tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Hukuki konularda yapılan haber ve yorumlarda mevzuata bakılmasının önemine dikkat çeken Yıldız, “Hukuki konularda haber ve yorum yaparken o konudaki mevzuata göz atmanız, haberin ve yorumun değerini artıracaktır” ifadelerini kullandı. Yıldız, paylaşımında Anayasa’daki ilgili madde ve hükümlere de yer verdi.

“Ömür boyu sürecek hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimali olması gerektiği görüşü ‘umut hakkı’ olarak adlandırılmıştır” diyen Yıldız, açıklamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına atıfla tamamladı.

Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Medyamızın değerli mensupları…

Hukuki konularda haber ve yorum yaparken o konudaki mevzuata göz atmanız haberin ve yorumun değerini arttıracaktır.

Mesela,

İnfaz Kanunumuza göre:

1-Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan kişilerin

30 yılını (107/2),

suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek veya örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarda

36 yılını (107/4) infaz eden hükümlüler koşullu salıverilmeden yararlanma hakkını kazanırlar.

Ancak bu sürelerin infazı doğrudan bir tahliye sebebi değildir.

2- Tahliye umudu olmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Bölüm, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci Bölüm, “Milli Savunmaya Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.” (107/16)

Bu madde dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler ölene kadar hapishanelerde kalır.

Bu durum 3713 sayılı TMK’nın koşullu salıverme kenar başlığını taşıyan 17. maddesinde de düzenlenmiştir.

Maddeye göre; “Ölüm cezaları, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun birinci maddesi ile değişik 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz.

Bunlar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasının infazı ölünceye kadar devam eder.

Ömür boyu sürecek hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimali olması gerektiği görüşü “umut hakkı” olarak adlandırılmıştır .

AİHM, müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan başvurucuların belirli bir tahliye umudu olmadan yaşam boyu hapis cezası çekmelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmetmektedir."