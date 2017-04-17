MHP'de kritik istifa !

MHP’nin önemli isimlerinden Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinden istifa etti. Dervişoğlu’nun istifası MHP’de rahatsız olanlar yeni bir parti mi kuracak, sorusunu gündeme getirdi.

İstifa sonrası Hürriyet’e konuşan Dervişoğlu, “Ülkeme ve hedeflerime hizmet etmeyen siyasi bir kurumla anılmayı anlamlı bulmadığım için istifa ettim” dedi.

Yeni bir parti mi kuruluyor, sorumuza ise Dervişoğlu, “Hayır. Tamamen şahsi bir karar” yanıtını verdi.

Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz sorumuza ise Dervişoğlu, “Herhangi bir planım yok. Allah Türkiye’nin yardımcısı olsun” demekle yetindi.

Referandumdan çıkan ‘evet’ kararını nasıl değerlendiriyorsunuz, sorumuza ise “İnşallah herşey iyi olur. Milletimiz bir karar vermiştir. Bu kararın nasıl verildiğine dair rivayetler muhteliftir. YSK, referanduma düşürebileceği kadar gölge düşürmüş; Cumhurbaşkanımız da atı alan Üsküdar’ı geçti, diye yorumlamıştır. Bu karar kendi içinde zaten yeteri kadar gölgelidir. Allah memleketimizin yardımcısı olsun” karşılığını verdi.

ÇOCUKLUĞUM DAHİL BİR ÖMÜR GEÇİRDİĞİM PARTİ

Dervişoğlu istifa dilekçesinde ise şöyle dedi:

“Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi kurum ile birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, çocukluğum dahil bütün bir ömrü içinde geçirdiğim ve geçmişte mensubu olmakla şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisinden istifa ediyorum.”