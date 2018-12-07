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  4. 07 Aralık 2018 10:19

MHP'den ittifak jesti: 2 ilde daha aday çıkartmayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 il belediye başkanı adayını açıklamasının ardından MHP'nin 2 ilde jest yaparak aday çıkartmayacağı ortaya çıktı.

MHP'den ittifak jesti: 2 ilde daha aday çıkartmayacaklar
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MHP, açıkladığı 100 belediye başkan adayı arasında Denizli’den mimar olan Ebru Leman Kalkan’ı, Erzurum’da ise tıp profesörü Serdar Sevimli’yi aday göstermişti. Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasındaki görüşmeler sonrasında MHP, sürpriz bir şekilde bu iki ildeki adayını geri çekti.
İttifakta 2’ye 2 jesti

Buna karşılık da AK Parti’nin MHP’ye Aydın ve Muğla şehirlerinde jest yaptığı öğrenildi. CHP’li iki belediye başkanının bulunduğu şehirlerde AK Parti’nin aday göstermeyerek MHP’nin adayını desteklemesi bekleniyor. CHP’nin adayının burada güçlü olması göz önüne alınarak, Aydın’da bir blok oluşmazsa sonuç alınamayacağı öngörüldü. Erdoğan da dün açıkladığı 14 il belediye başkanlığında Aydın ve Muğla’yı sonraya bıraktı.

Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye için de görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Adana’da AK Parti’nin mevcut MHP’li başkan Hüseyin Sözlü’nün tekrar aday gösterilmesinden rahatsız olduğu öğrenildi.

Mersin’de ise AK Parti’nin İYİ Parti ve CHP’nin mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz üzerinden bir ittifaka karşılık, güçlü olan MHP’nin adayı Hamit Tuna’yı destekleme kararı aldığı öğrenildi.

AK Parti’nin Manisa’da mevcut MHP’li başkan Cengiz Ergün’ü başarılı bulduğu, Osmaniye’de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin memleketi olduğu için aday göstermeme kararı aldığı ifade edildi.

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