MHP'den Kılıçdaorğlu'na çok ağır sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Millet İttifakı Kılıçdaorğlu'nu "hazımsızlık"la suçlayarak: "Kılıçdaroğlu; 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir açıklama yaptı. İkinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğinin şimdiden belli olduğu ifade eden Yalçın, "Parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir" dedi.

Yalçın açıklamasında şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu; 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir. Kılıçdaroğlu; hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir."