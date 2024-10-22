MHP'den yeni Öcalan açıklaması: ''Bugün bir milattır''

MHP'nin 2 numaralı ismi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütünün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için ''gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısı için ""22 Ekim bir milattır" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, halen İmralı adasında tutuklu bulunan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun" dedi.

Bahçeli'nin bu ezber bozan açıklamasının ardından Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çözüm süreciyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından "Ümitliyiz" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından bir açıklama da MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.

Yıldız, Bahçeli'nin grup toplantısında Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla ilgili açıklamada bulundu ve "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır" ifadelerini kullandı.