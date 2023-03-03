Muharrem İnce: ''Bu iktidardan da, bu muhalefetten de kurtulacağız''

Altılı Masa'nın dün gerçekleşen toplantısının ardından Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İnce "Bu iktidardan da, bu muhalefetten de kurtulacağız. Biraz sabır..." dedi.

Türkiye adım adım seçimlere giderken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak ediliyordu. 6'lı masanın bugün yapılan 12'inci toplantısı sonrasında adayın pazartesi günü açıklanacağı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gündeme geldiği toplantı sonrasında İYİ Parti'den peş peşe gelen açıklamalar kafa karıştırdı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, paylaştığı "Millet beşten büyüktür" tweetini kısa süre içinde sildi. İYİ Partili Öztürk ise yaptığı paylaşımda "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerine yer verdi. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. İnce paylaşımında "Bu iktidardan da, bu muhalefetten de kurtulacağız. Biraz sabır..." ifadelerini kullandı.