Muharrem İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini

Ünlü kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır, Hem ünlü anketçiler hem de siyaset uzmanları tarafından 14 Mayıs seçimlerinin "kilit adayı" olarak gösterilen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin oy oranı için dikkat çeken bir tahminde bulundu. çeken bir

Yaklaşan seçimler ve adaylar ile partilerin son oy oranları hakkında T24'e değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı Bekir Ağırdır, yüzde 80-85'e yakın seçmenin kararının artık belli olduğunu söyledi. Seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalinin olduğunu belirten Ağırdır, Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Ağırdır'ın seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Yayınlanan son anketlere baktığımız zaman 'koptu gidiyor' gibi bir durum görünmüyor. Hâlâ Muharrem İnce ve Sinan Oğan oyunu değiştirme potansiyeline sahipler. Ama burada önemli oyuncu Muharrem İnce. Oğan açısından anketlerde görülen 1,5-2 puanın biraz azalması mümkündür ama kabaca bu civarlarda olacaktır. Ama asıl önemlisi bence İnce unsuru.

Anketlerde 'İnce' diyenlerin yarıya yakınının ilk defa oy kullanacak olduğunu görüyoruz. İnce nedeniyle seçim ikinci tura kalabilir.

Ancak seçime doğru İnce'ye verilecek oyların bir miktar azalması beklenebilir. Muhalefetin kampanyasında umut yaratacak bir dili, tarzı olursa muhtemelen İnce'nin oyları 3-4'lere kadar gerileyecektir.

Sonuçları artık muhalefet bloğunun bayramdan sonraki kampanya süreci belirleyecektir. Bu saatten sonra İnce'nin de vazgeçeceğini sanmıyorum. Çekilmek istese bile çekilemeyecektir.

Seçmen bir buçuk sene önce de karar verebilirdi. Bir çok seçimde seçmenin kararı 6 ay önce bile netleşiyordu. Bu sefere öyle olmadı çünkü şikayet baskındır seçmende ya da gidişattan dertlenme umutsuzluk çaresizlik çok baskındı. Ancak kime inanacakları ya da hangi adayın peşinden gideceklerine dair karar netleşmemişti. Kararsız oranı yüksekti ama seçime doğru yüzde 80-85’e yakın seçmenin kararı artık belli. Zaten burada yüzde 60-65 seçmenin kararı adaylar kim olduğu belli olmadan da belliydi. Artık bu oran yüzde 85’ler mertebesine geldi. Şimdi geride kalan yüzde 15’in bir kısmı sandığa gitmeyecek bir kısmı da sandığa gelip oy verecek ama bu seçimin geldiği noktada koptu gidiyor tablo artık dememiz için her 1 puan bile 550 bin oy bile seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını belirleyeceği için stratejik oy vermek dediğimiz tam gönlünden geçen olmasa bile bu seçime yönelik oy veren seçmenin yüzde 3-7 arasında bir kümeye indiğini sanıyorum ben.

(Kaynak)