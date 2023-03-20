Muharrem İnce'den çok konuşulacak oy oranı iddiası

Cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçesini YSK'ye veren Memleket Partisinin Genel Başkanı Muharrem İnce "AK Parti ve CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor" diyerek "Yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim" iddiasında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurusunu yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Ne yaparlarsa yapsınlar bu seçimi alacağız" diye konuşan İnce, bugünkü oy oranlarını açıkladıktan sonra seçimin 2. tura kalacağı iddiasını dile getirdi ve "Yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim" dedi.





İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye bir troll cenneti. Bu troller önce sayın İmamoğlu'na, sonra Akşener'e yapacaklarını yaptılar, iftiralar attılar. Bu troll ordusu şimdi bana sataşıyor. Fakat ben çetin çevizim, pes etmem. İftira atıyorlar, hakaret ediyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu seçimi alacağız.

Bugün oy oranımız 19-20'lerde. AK Parti'nin ve CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor. Fakat kampanya süresinde bazı adaylar oyunu artırır, bazıları düşürür. Bunu 50 günde herkes, bütün Türkiye görecek.

Bizde bot hesaba bakacak para nerede? Partide benim makam arabam bile yok, kendi arabama biniyorum. Bizde gönüllüler ordusu var. Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız, seçim 2. tura kalacak. 2. turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim.

Troll ordularına verecek cevabımız var ama biz memleketi uçurumun kenarından çekip çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız.

Bugün adaylık için dilekçemi verdim. Sayın Erdoğan'ın Anayasa'mıza göre aday olamayacağı, onun da dilekçesi hazır. O itirazımızı da yapacağız. 6'lı masa bu itirazı yapamıyor, 'Biz kabul ediyoruz' diyorlar.