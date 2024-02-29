Muharrem İnce'den YSK'ya çok sert tepki

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yaparak, Mersin'in Tarsus ve İzmir'in Güzelbahçe ilçelerinde belediye başkan adaylarının adaylığının düşürülmesine tepki gösterdi. İnce, ''Yargı siyasetin tam göbeğindedir. YSK, bu seçimleri sağlıklı bir şekilde yapamayacağını artık göstermiştir. Güvenimiz sıfırdır'' dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde CHP'den aday yapılmayan mevcut belediye başkanı Haluk Bozdağan ile İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde CHP'den aday adayı olan, ancak aday yapılmayan Yaşar Üremiş, Memleket Partisi'ne geçerek, aday oldu. Ancak Bozdağan ve Üremiş'in adaylıkları, CHP'nin başvurusu üzerine düşürüldü. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, YSK önünde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. İnce, Mezitli ve Dikili ilçelerinde CHP'den ayrılan iki ismin bağımsız adaylıklarının YSK tarafından kabul edildiğini söyleyerek, "YSK'nın kararında çifte standart var. Bir yanda 'Bizi seçmezseniz size hizmet gelmez' diyen Erdoğan var, öbür yanda 'Bize vermezseniz oyunuzu, AKP gelir' diye korkutan muhalefet var. Birisi tehdit ediyor, birisi korku salıyor. Bir de bunların içinde YSK var, millete seçenek bırakmayan bir YSK. Seçimlerin Anayasa'ya, yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlayacak olan kurum YSK'dır. YSK'ya güvenmekten başka bir şansımız kalmadı. Fakat bu ülkede tuz koktuğu için YSK da farklı farklı kararlar alıyor. Örneğin Tarsus'ta farklı, Mezitli'de farklı, Dikili'de farklı, Güzelbahçe'de farklı karar alıyor. İl seçim kurulu başka, ilçe seçim kurulu başka, YSK başka bir şey söylüyor" dedi.

'HAKİMLER ALET OLUYOR'

Bir kişinin süresi içerisinde partiden istifa etmesinin aday adaylığından da çekildiği anlamına geleceğini ifade eden İnce, "Yani hangi hakla kişilerin seçime girmesini engelliyorsunuz. Ön seçimi mi kaybetmiş bu arkadaşlarım? Hayır, öyle bir şey yok. O zaman siz bunların adaylığını nasıl engelliyorsunuz? YSK'daki yargıçlara sesleniyorum; Polatlı'nın CHP adayı MHP'liydi, MHP'li belediye başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? CHP'nin Keçiören Belediye başkan adayı, İYİ Parti'nin il başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? CHP'lilere sesleniyorum; İYİ Parti'den, AKP'den, MHP'den ne kadar adam varsa, hepsini alıp aday yaptınız. Yenimahalle ve Mamak hariç hiçbir adayınız CHP'li değil. Bunları aday yaptınız; ama Memleket Partisi'nden aday olmak isteyen insanlara itiraz ediyorsunuz. Adaylıklarını iptal ettiriyorsunuz. Hiç utanma yok mu sizde? Utanmıyor musunuz siz? Koca koca hakimler de bunlara alet oluyor, dizayn ediyorlar" diye konuştu.

İnce, Tarsus'ta Haluk Bozdoğan'ın kazanacağını bildikleri için adaylığının iptal ettirildiğini savunarak, "Ey YSK, sana nasıl güveneceğim? CHP'ye sesleniyorum; Tarsus'ta adaylığımızı iptal ettiriyorsunuz, peki size büyükşehrin mazbatasını verecek mi bu YSK? Yargı siyasetin tam göbeğindedir. YSK, bu seçimleri sağlıklı bir şekilde yapamayacağını artık göstermiştir. Güvenimiz sıfırdır. Biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Biz bu ülkenin üçüncü yoluyuz. Ne Cumhur, ne Millet; Millet zaten dağıldı, Cumhur da çıkar ortaklığı. Biz, doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Buralarda seçime gireceğiz, bunu göreceksiniz; ama yargının, YSK'nın bu şekilde alet olmasını şiddetle kınıyorum. Aldıkları kararları tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA