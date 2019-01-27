Mustafa Sarıgül'den Şişli'de dev miting

Şişli Belediyesi'nin "efsane başkanı" Mustafa Sarıgül, bugün Şişli Paşa Mahallesi Kahramanbey Sokak'ta Şişlililerle buluştu.

"Elimizde ak güvercin, dilimizde sevda türküleri kutlu bir yola çıktık birlikte. Sizin bir kardeşiniz, bir evladınız olarak söz veriyorum. Yeni Şişli'nin ışıklarını çalışa çalışa yakacağız. Yeni Şişli çığ gibi büyüyerek yola çıktı, geliyor. " diyen Mustafa Sarıgül'ü büyük bir kalabalık coşkuyla takip etti.

Kendisini dinleyen Şişlilere "El ele vererek buraya koşan cesur yürekler... Şunu unutmayın. Hepinizi gönlüme yazdım. Hepinizi kalbime yazdım. Asla ve asla sizleri unutmayacağım" diyerek seslenen Sarıgül, "Şişli'nin güzel insanlarının böylesine sevgiyle karşılamaları, kucaklamaları çok güzel. Beni soranlara, özleyenlere, canım diyenlere selam olsun. Hasret çok yakında bitiyor." dedi.

İşte Mustafa Sarıgül'in açıklamaları:

Yabancı dil öğrenmek isteyen gençlerimize o eğitimi biz kuracağımız kurslarla sağlayacağız..

Şişli'de üniversiteye gidecek gençler, dershanelere para vermeyeceksiniz, şişlide kurs yerleri açılacak ve öğretmenler de istihdam edilecek.

Şişli konferansların, festivallerin, sanatın, edebiyatın ve kültür aktivitelerinin merkezi olacak

Kırgınlığım üzgünlüğüm iktidar olmak istemeyen bugünkü CHP yönetimedir. Asla CHP'li arkadaşlarımın değil Kılıçdaroğlu'nun etrafını kemerine Genel Merkez'deki bazı insanlardır.

CHP’li kardeşlerimle yeni Şişli’yi biz kuracağız.

30 günümüz kaldı. Bismillah deyip belediyeye gidiyoruz. Hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadık, yapıcı olan biz olacağız. Şişli’yi sevgiyle, saygıyla kucaklayan yeniden biz olacağız.

Yeni Şişli yola çıkmış, 1 Nisan’da geliyor.

Yiğitlerime civanlarıma seslenmek istiyorum. Gençler bizim ana sloganımız Sevgi Kazanacak. Bu yüzden her zaman şefkat dolu ve anlayışlı olacağız.

Çatışma ve provakatif merkezli çalışan insanlardan uzak duracağız.

Seçim yaklaştıkça üzerimize gelip olay çıkarmak isteyenler olabilir bunlara meydan vermeyin kardeşlerim.

Yeni Şişli’nin kararlarını sizlerle beraber alacağız.

1 Nisan’dan itibaren Şişli Belediyesi’nde parti ayırımı yapmadan herkese hizmet verilecek. Şişli Belediyesi 12 değil 24 saat çalışacak ve o ışıklar hiç sönmeyecek.

Şu saatten sonra içiniz rahat olsun seçimi biz kazanacağız. Eğitime en büyük yatırımı biz yapacağız. 70-80 kişilik derslikleri 10-15 kişilik sınıflara biz çevireceğiz.

Bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Şişli’deki hiçbir öğrenciden para talep edilemeyecek.

Sağlık konusunda atılım yapacagız. Tüm devlet hastanelerini 5 yıldızlı özel hastaneye çevirecceğiz. Kadın doğum ve çocuk hastaneleri açacağız.

Türkiye’nin en kapsamlı ve akıllı kütüphanesini Şişli’ye yapacağız.

Şişli’ye dünyada örnek olacak bir e-spor merkezi kuracağız. Bu merkezin ismini de gençlerimiz belirleyecek. Kazanını ise ödül olarak Paris'e göndereceğiz.