Nevşin Mengü'den çok konuşulacak iddia: Bazı İYİ Partililer masadan kalkma konusunda ısrarcı

Millet İttifak, bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelirken; toplantı sonrası art arda gelen açıklamalar ortalığı karıştırdı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ve Millet İttifakı'na dönüşen Altılı Masa, bugün 12'nci kez toplandı. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenen toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü. Kritik toplantının ardından yapılan açıklamada "28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" denildi.

"CHP-İYİ PARTİ ANLAŞAMADI" İDDİASI

6 liderin imzasının bulunduğu açıklama sonrası ortaya atılan iddialar ise gündem bir anda değiştirdi. Kulislerde masaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin geldiği; 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun ismini onayladığı İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ise karşı çıktığı konuşulmaya başlandı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Kritik toplantı sonrası özellikle İYİ Parti cephesinden art arda yapılan açıklamalar dikkat çekti. İYİ Parti'nin önemli isimlerinden Ümit Dikbayır 'Millet beşten büyüktür' çıkışında bulundu, dakikalar sonra tweetini sildi.

Aynı dakikalarda İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de yaptığı paylaşımda "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamalar "Masada neler oluyor? 6'lı masa dağılacak mı?" sorularını beraberinde getirirken, gazeteci Nevşin Mengü'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

NEVŞİN MENGÜ: MASADAN KALKMANIN DOĞRU KARAR OLDUĞU KONUSUNDA ISRARCILAR

Mengü, İYİ Parti de "masadan kalkma" seçeneğinin iyiden iyiye konuşulduğunu iddia ederken "Anlaşılan CHP İYİP'in blöf yaptığını düşünüyor. İYİP'in ağır toplarının bir kısmı ise masadan kalkmanın doğru karar olduğu konusunda ısrarcı" ifadelerine yer verdi.