Nihal Olçok'tan ilginç FETÖ açıklaması

15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un eski eşi ve Abdullah Olçok’un annesi olan Nihal Olçok, Dw Türkçe Televizyonu’nda gazeteci Nevşin Mengü’ye konuk oldu.

Nihal Olçok, 15 Temmuz gecesinin hemen ardından köprünün ve yollarının temizlenmesinin delilleri ortadan kaldırdığını söylerken “FETÖ’cüler’in de bizim de ortak bir paydamız var. İkimizin de delilleri yetersiz” dedi.

Adli tıptan onlarca insanın hapse atıldığı rapor beni bağlamıyor artık. Erol Olçok konusunda bir şey söyleyemem belki boşandım çünkü ama günün sonunda Abdullah’ın mezarını açtırmayla sonuçlansa bile ben bunu kabul ederim.

Ben sabah çıktığımda yollar tertemizdi, yıkanmıştı. FETÖ’den yargılananların da bizim de yeterli delilimiz yok. İlk dönemde ben de dedim ki “millet çok huzursuz olurdu o kanlar falan. Davalardan sonra mobese kameraları çalışmıyor, kovanlar yok, o yok bu yok.