Numan Kurtulmuş'tan Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası ilk açıklama

Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevinden istifa etmesinin arından gözlerin çevrildiği Numan Kurtulmuş, istifa kararının kendisiyle ilişkilendirilmesine itiraz etti. Kurtulmuş, ''Son derece haksız, yanlış, art niyetli bir yorum. Katılmam mümkün değil. Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu Cumhurbaşkanı'nın takdiridir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

TÜM GÖZLER KURTULMUŞ'A ÇEVRİLMİŞTİ

Gül'ün istifasının ardından tüm gözler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a çevrilmişti. Hatırlanacağı üzere Numan Kurtulmuş'un kurucusu olduğu ve genel başkanlığını yaptığı HAS Parti'de Abdulhamit Gül de yer alıyordu. O dönem Abdulhamit Gül, HAS Parti'den ayrılarak Kurtulmuş'la birlikte AK Parti'ye geçmişti.

SOYLU İLE YAŞANAN KRİZDE ARAYA GİRMİŞTİ

AK Parti'nin 2 numaralı ismi olarak lanse edilen Kurtulmuş, istifa eden Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan krizde de bizzat devreye girerek "İki bakanımızın arasında böyle bir tartışma, sürtüşme varmış gibi anlayışın ortaya konması son derece yanlış" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ TARAFINDAN ELEŞTİRİLMİŞTİ

İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasıyla ilgili Kurtulmuş "Belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı birtakım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz" şeklinde bir çıkışa imza atmıştı. Bu sözlere en sert tepki Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bakan Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözlerini destekleyen Bahçeli, isim vermeden Kurtulmuş'u hedef almış ve şu ifadelere yer vermişti: "Senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?"

VE KURTULMUŞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Gül'ün istifa kararıyla ilgili "Abdulhamit Gül uzun yıllar siyaset yaptığım çok değerli bir arkadaşım. 15 Temmuz sonrası süreçte yargıdaki yanlışlarla ilgili ciddi mücadele yürüttü. Ayrıca insan hakları eylem planı, yeni anayasa çalışmaları ve demokratik adımlar konusunda da ciddi çalışmaları oldu. Abdulhamit Gül nasıl bir istikamette idiyse, Bekir Bozdağ da aynı istikamet ve fikriyatta olduğuna güvendiğim değerli bir arkadaşımdır" dedi.

"HAKSIZ, YANLIŞ, ART NİYETLİ BİR YORUM"

Gül'ün istifa kararının kendisiyle ilişkilendirilmesine kesin bir dille karşı çıkan Kurtulmuş, "Son derece haksız, yanlış, art niyetli bir yorum. Katılmam mümkün değil. Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu Cumhurbaşkanı'nın takdiridir" şeklinde konuştu.

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