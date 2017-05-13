O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı !

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, mevcut siyasi partilerden davet gelmesi halinde siyasete gireceğini söyledi. Ahmet Özal, babasının dış güçler tarafından öldürüldüğü kanaatinde olduğunu belirtti. Turgut Özal ile Fetullah Gülen'in hastanedeki odasında çekilen fotoğrafı hakkında da konuşan Ahmet Özal,şunları söyledi: 'Aslında babamın odasına girilmesi yasakken uyuduğu sırada gizlice girip yanına oturuyor. Resim çektiriyor. Babam, 'Ben bu adamdan çekindim' dedi. Adam Türkiye’yi değil, dünyayı istiyor. Ben korktum diyor.'



CNN Türk'te Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Ahmet Özal özetle şöyle konuştu:

'BABAM BENİ GÖSTERMEYİN DEDİ'

Biz özel televizyon kurduğumuzda babamıza torpil yapardık. Sürekli onu verirdik. Bir gün babam aradı; "Beni vermeyin, muhalefeti verin. Beni sürekli veriyorsunuz. Millet sevmez" demişti.

Tekrar medyaya girme planımız olabilir, öyle teklifler de var. Ama daha vakit bulamadık.

'TRUMP'LA ARKADAŞLIĞI VARDI'

Özal'ın Trump'la arkadaşlığı vardı. Bizi evine davet etmişti. Washington ziyaretinde. Annem de vardı o yemekte.

'DAVET GELİRSE SİYASETE GİRERİM'

Bana hiçbir siyasi davet gelmedi. 2002'den bu yana hep uzak durmaya çalıştım ama bu saatten sonra davet gelse kabul ederim. Türkiye 2017'den sonra ekonomik olarak ciddi bir sıkıntıya girebilir. Birikimimle Türkiye'ye faydam olur.

CHP'YE 7. OKU EKLEMEK LAZIM

CHP de oylarını artırmalı. Atatürk bu partiyi kurduğunda 6 okla kurmuştu. Buna bir 7'nci oku ekleyin ve o da demokrasi oku olsun. 6 ok arasında demokrasi yok ki. Atatürk bugün mezardan çıksa sana 1938'i anlatmaz. 2050'den bahseder. Çünkü devrimci bir liderdi.

AK PARTİ'DEN ERDOĞAN GİTSİN BARAJI AŞAMAZ

Sağ partilerde liderler partiyi sırtında taşır. Lider olmadan bu parti olmaz. CHP ile MHP liderini sırtında taşır. Bambaşka insanlar gelsin bu partilerin oyları değişmez. AK Parti'den Erdoğan gitsin barajı aşamaz. CHP gibi partiler misyon partileridir. Ama sağ partiler vizyoner arar.

TURGUT ÖZAL'IN ÖLÜMÜ

Babamın mezarı 19 sene sonra açıldı. Ben bunu iddia ettim ve tehdit aldım Abdullah Gül döneminde Devlet Denetleme Kurulu rapor yazdı. Mahkeme kararıyla açıldı. Biz aile olarak açılmasını istemedik. Adli Tıp Kurumu Başkanı 'İnsan vücudu 5 senede çürür. Biz orada ancak kemik veya saç buluruz dedi. Bir mezarı açtılar her şey çıktı. İç organları dahil beyin ilikleri dahil, iç organları dahil. İyi bir otopsi yapıldı. İçinde polonyum dahil zehirler bulundu. Savcıyla konuştum. Adli Tıp Kurumu'nda çalışan insanlar bile ölüm tehdidi aldı. Hâlâ soru işareti var. Ben bunun dışarıdan olduğu kanattindeyim. 93 yılını özel bir yıl olarak incelemek lazım.

GÜLEN BABAMIN ODASINA GİZLİCE GİRDİ

Fetullah Gülen, babamın döneminde Orta Asya’da okullar açmak istiyordu. Babamdan bunun için randevu istiyor. Bir kez görüşmüş. Kazakistan ve Türkmenistan'da okul olması güzel bir şeydir diye düşünmüş o dönemdi. O dönemde Emniyet'te bazı atamalarla ilgili ricada bulunuyor. Babam diyor ki, Bir dakika asla olmaz. Zannediyorum bir daha da görüşmesi oldu. Gülen, babam Houston’da Bypass ameliyatı olduğunda ziyaret ediyor. Hatta enteresandır; babamla çekilmiş bir fotoğrafı var. Ondan sonra babam onun bazı taleplerini yerine getiremediği için Sızıntı dergisinde babam aleyhinde yazılar yazdı. Kendisinin başka isimle çok ağır yazılar vardır."