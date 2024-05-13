Özel: ''Erdoğan değil, ben çıkardım''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın son dönemde sık sık tekrarladığı "siyasette yumuşuma" ifadesi için CHP lideri Özel "Bir kere bunu Erdoğan değil, ben çıkardım. İkincisi yumuşama değil, normalleşme. Üçüncüsü bu normalleşme siyaseten yumuşamayı gerektirmiyor, takır takır muhalefet yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerin ardından Erdoğan'ın sık sık kullandığı "siyasette yumuşama" ifadesi için CHP lideri Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube programına konuk ettiği Özel'e 'yumuşama' ifadesini sordu. Özel ise şu yanıtı verdi:

"Bir kere bunu Erdoğan değil, ben çıkardım. İkincisi yumuşama değil, normalleşme. Üçüncüsü bu normalleşme siyaseten yumuşamayı gerektirmiyor, takır takır muhalefet yapacağız.

Ne zamandır atanmayan öğretmenlerle ilgili miting yapıyor muhalefet... Emekli mitingi yapacağız, ardından asgari ücret mitingi gelecek. Milletin sesinin duyurulacağı ne varsa yapacağım. Emekli astsubaylarla bile miting yapacağım.

Normalleşme yumuşama demek değildir. Net olarak muhalefeti yapacağım ama normalleşme şudur; el sıkışma olmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bazen Dağ dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Bazen müzakere yoluyla halledilebilecekken hiç olmuyor. Bi de sen burada yukarıda el sıkışmıyorsan, bütün bir süreç el sıkışmayanların uzantıları olarak köye, kahveye kadar gidiyor ve memleket birbirine adeta yabancılaşıyor ve düşmanlaşıyor. Benim işim bunu körüklemek değil.

Bu süreci ben talep ettim, bayramda ben aradım, randevuyu ben istedim. Sonuç alana kadar da bu işleri sürdüreceğim. Bu asla yumuşama, muhalefeti zayıflatma noktasına gelmeyecek."