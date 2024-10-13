Özel'den Kurtulmuş'a Anayasa resti: ''İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız''

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinden 3'üncü maddesinin değiştirilmesi gerektiğine yönelik açıklamasına CHP lideri Özgür Özel'in tepkisi çok sert oldu. Özel "İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, değişmesi gündemde olan anayasa ile ilgili yaptığı açıklamada 3. Maddenin değişebileceği sinyalini verdi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.

Kurtulmuş, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kurtulmuş'un bu sözleri sosyal medyada tepkilere yol açarken; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den de bir son dakika açıklaması geldi.

Muğla, Datça’da konuşan Özel, “Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Numan Bey aklı sıra HÜDAPAR’ın alanını genişletecek… İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!” ifadelerini kullandı.

Özel'in ifadeleri şu şekilde:

"Tayyip Bey HÜDAPAR’a söz verdi, İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı. O HÜDAPAR sonra çıktı ne dedi? ‘Anayasanın 4. maddesi tartışılsın’ dedi. Yüz verdiler… Geçtiğimiz aylarda sorduk, kıvırdılar. Dün bu sefer Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çıktı, dedi ki ‘Devletin millletiyle ve ülkesiyle bir bölünmez bütün olduğu ifadesi yanlış.’ Bu nerede yazıyor? Aynı yerde yazıyor. Esas mesele; güya bir entelektüel tartışma başlatacak. Efendim, devletin milletiyle ve ülkesiyle değil de, millet devletle ve ülkesiyle… Platon diyor ki, ‘Devlet, kişilerin kurduğu bir yapı değil, şartların gerektirdiği zorunlu bir oluşumdur.’ Platon devleti kutsuyor, öbürü milleti kutsuyor. Kardeşim, hiç oynamaya gerek yok… Elini uzatanın eli kırılsın. Orayı okuyunca şunu anlıyorsun; Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Nokta.

Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor, Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey söylemiyor, Numan Bey de HÜDAPAR’ın alanını genişletecek, hesapta entelektüel tartışma açıyor. Yok efendim askerler yanlış yazmış… Vallahi biz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Müslümanıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyız. Biz hep beraberiz. Bayrağımız belli, başkentimiz belli, kurucumuz belli. Bunlarla sorunu olanlar da belli. Onların, ilk 4 maddeye el uzatanın da elini kıracağız o kadar söylüyorum."

İşte Kurtulmuş'un değiştirilmesini teklif ettiği Anayasa'nın 3'üncü maddesi:

III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

Anayasa'nın 4'üncü maddesi ne diyor ?

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.