  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özgür Özel'den ''İmam Hatip'' cevabı: CHP döneminde kuruldu

Özgür Özel'den ''İmam Hatip'' cevabı: CHP döneminde kuruldu

Özgür Özel'den ''İmam Hatip'' cevabı: CHP döneminde kuruldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından Gülşen'in tartışma yaratan İmam Hatip çıkışı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

 "İmam Hatipler diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren; CHP döneminde yasa ile kurulmuş, dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eli ve denetimi ile öğretmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de şaka da olsa espri de olsa bu şekilde bir tanımlama yapılmamalı. Nasıl bir açıklama yapıldı tam bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisi olacağız."

Etiketler Özgür Özel imam hatip
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yıl 2022, yer Türkiye: Tuvalet kağıdı da artık lüks oldu!
İslam Memiş'ten dolar ve altın için son 24 saat uyarısı
Tüm gözler ondaydı! Trabzonspor-Kopenhag maçına damga vuran güzel
Oğuzhan Koç bekarlığa böyle veda etti
Kazada aracında sıkışıan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu açıklandı
AK Parti ''müjdeleri'' peş peşe açıklayınca... Erken seçim için sürpriz tarih iddiası!
Kulislerden sızdı: İşte Erdoğan'ı rahatsız eden iki konu
İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından ''yok artık'' dedirten yanıt
Özel sahneleri olay olmuştu! Netflix'ten beklenen karar