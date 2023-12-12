Özgür Özel'den Muharrem İnce açıklaması

CHP Lideri Özgür Özel, hakem Halil Umut Meler'e olan saldırı ve Muharrem İnce ile yapılacak görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletine arkadan çarpıp kendisini ezmesiyle hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer için açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasının devamında, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e olan saldırısını ve Muharrem İnce ile yapacağı görüşmeye değindi.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Yürek yakan bir durumla karşı karşıyayız. Burada zamanı gelince şu lafı çok kolay söylüyor. Ülkeyi yönetenler, “Dicle’nin kenarında bir kurt, bir kuzuyu kapsa hesabını bizden sorun demiş Hz. Ömer” diyorlar. Biz böyle kamu yöneticisiyiz diyorlar. Hz. Ömer’in bu anlayışına sahip olduğunu söyleyenlere bir kurdun, bir şeytanın gelip Somali’den kuzumuzu kaptığını ve kaçtığını söylemek lazım. Siz bu sırada ne yaptınız, niye bir kelime konuşmuyorsunuz? Adalet Bakanı’na soruluyor, gündem Filistin diyor. Filistin'le ilgili hepimizin yüreği yanıyor. Her zeminde bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Peki Yunus Emre Göçer’le ilgili hiç yüreğiniz yanmıyor mu? Gündem niye sadece Filistin olsun. Gündem hem Filistin olsun, dünyada gündem Filistin olsun, Maltepe’de, İstanbul’da, Türkiye’de de bir gündemiz de Yunus Emre Göçer olsun. Onun gibi kurye kardeşlerimizin güvenliği olsun. Bu suçu işleyen bu kazaya karışan herhangi bir vatandaş olsa gözaltına alınacak, sorgulanacak, tutuklanacak, tutuklanmazsa yurt dışı çıkış yasağı konacak. Bunu herkes biliyor ama yabancı bir devlet adamının oğlu olduğu zaman bu nasıl bir ayrıcalık, bu nasıl bir kamu yönetimi, bu nasıl bir adalet? Ben annesinin sorduğu sorulara cevap verebilecek durumda değildim. Bu sorulara bu ülkeyi yönetenlerin cevap vermesi lazım. Hem uluslararası anlamda bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti takipçisi olmalıdır. Uluslararası hukuka ayrı suçu işleyen birisi ülkeyi terk etse de yapılacak çok şey vardır. Bunların ciddi olarak takip edilip edilmediğini göreceğiz. Şu ana kadar ilgili ülkenin büyükelçiliğinden aileye bir ziyaret bir taziyede bulunulmamış olmasını son derece hem Türkiye’ye karşı hem de aileye karşı bir nezaketsizlik olarak nitelendiriyoruz. Bunu da ilgililerin dikkatine sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii kapıdan girdiğinizde orada başka felaketlerle karşılaşıyorsunuz. Lise çağında bir genç kız var, babasız kalmış. Özel eğitim alması gereken bir otizmli küçük çocuk var onlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) elinden gelen her şeyi yapıyor. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz ama bu tip meselelerin hassasiyetle üzerinde durulması lazım. Burada millet üstüne düşeni yaptı ama devletin yapmadığı anlaşılıyor. Devletin devleti yönetenler yüzünden gösterdiği ihmalkarlık hepimizin canını sıkıyor. Bu meseleyi gündemde tutmaya, bu meseleyi takip etmeye devam edeceğiz.

'KİŞİLERİN HEMEN KAYRILMASI SONUCU, GEÇMİŞ PRATİĞİMİZDE ÇOK OLDUĞU İÇİN HEPİMİZ BUNDAN ENDİŞELİYİZ'

Bir diğer husus, dün akşam hepimizi utandıran hepimizi dünyaya rezil eden bir olayla karşılaştık. Şimdi bütün dünya televizyonlarında, Türkiye’de hem de dünyaca ünlü bir hakemimize atılan yumruk, yetmiyor yere düşünce kendisine vurulan tekmeler konuşuluyor. Orada atılan her tekme Türkiye’nin uluslararası itibarına da atılmıştır. Orada atılan her tekme vurulan o yumruk hepimize vurulmuş bir yumruktur. Bu meselenin tabii ki toplumsal duyarlılıkla takip edilmesi ve bugün adli makamların gerekli tedbiri alması son derece önemlidir. Bundan sonra takip edeceğiz. Kişinin iktidar partisinden milletvekilliği yapmış olması, Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahibi olması, benzer durumlarda geçmiş toplumsal travma yaratan meselelerde sürecin bir süre sonra toplumun gündeminden düştükten sonra kişilerin hemen kayrılması sonucu, geçmiş pratiğimizde çok olduğu için hepimiz bundan endişeliyiz. Bunu yapan cezasını bulmalıdır. Bu konuda o yumruğu atılabiliyor olması, o yere düşenin tekmelenebiliyor olması, hakemimizin oradaki önemli bir güvenlik zafiyetine de dikkat çekmektedir. Biz o yumruk için o atılan tekmeler için çok değerli hakemimizden, ailesinden bütün sorumlular adına, Türk milleti adına özür dileriz. Bu görüntü Türkiye’ye yakışmamıştır. Türkiye'yi bütün dünyaya rezil eden bu görüntülerin sebep olanlar ve engel olamayanlar bunun hesabını vermelidir.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Bugün sayın başkanın(Ekrem İmamoğlu) açıklamasının kapsamı son derece net. Biz camide buluştuk, buraya geldik. Baş başa kalıp bu konuda başka bir şey konuşmadık. Sayın İnce benim Almanya’ya giderken, kendisi de yanılmıyorsam Selanik’e gidiyordu. Bir mesajlaşmamız oldu. Sayın Başkan görüşmek istediğinde birbirimizle haberleşmiştik. Ardından da Muharrem Bey ziyarete gelmek isterim demişti. Ben Türkiye’ye dönünce görüşürüz demiştim. Onun üzerine henüz bir randevulaşma olmadı. Fakat Sayın Muharrem İnce sonuçta geçmişte birlikte siyaset yaptığımız bu partide önemli görevler üstlenmiş, ülkede önemli görevler üstlenmiş birisidir. Randevu isteğinin geri çevrilmesi zaten düşünülemez. Onun dışında kapsamla ilgili biz de henüz bir şey konuşmadık. Sayın İnce’nin de bir nezaket ziyareti yapmak istediğini ve bugün yine kendi açıklamasında İstanbul’da İmamoğlu’na destek olmanın önemli olduğunu söyledi. Bu konu zaten İstanbul’u seven Türkiye’yi seven herkesin alması gereken bir tutumdur.”