Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: Hastane odasından paylaştı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YENİLİK PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

'HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Yenilik Partisi MYK üyesi Osman Yaylagül, parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkan Öztürk Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamada bulundu. Saldırı anı ve Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Yaylagül, "Saldırgan İstanbul'dan geldiğini ve bir çay içmek istediğini söylemiş. İçeri girdikten sonra genel başkanın direk boynuna saldırmış. Başkan Yılmaz müdahale edince arkasından 4 kez bıçaklamış. Kurucu üyemiz Nalan hanım müdahale etmiş, sandalyeyi fırlatmış ama saldırgan kaçmış. Şu anda 4 yerinden yaralı ama hayati tehlikesi yok. Akli dengesi yerinde biri, orta yaşlarda. Bence planlı bir şekilde gelmiş. Partili biri değil, dışarıdan yaptırmışlar" dedi.

"Kalçamdan bıçak yemiş durumdayım"

Tedavi altında alınan Yılmaz, hastane odasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz "Değerli kardeşlerim, size teşekkür ederim şu anda hastanedeyim. 4 tane derin bıçak yarası ve kalçamdan bıçak yemiş durumdayım" dedi.

MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞUNA YAPILAN SALDIRIDA 101 GÜN ALIKONULDU

Öztürk Yılmaz, yurt dışında sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı. Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonulmuştu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan, Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan zanlı Serhat K., Bolu otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.