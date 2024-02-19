Partilerin aday listeleri için yarın son gün

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini yarın en geç saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini salı günü saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor. Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına teslim edecek. Partiler, aday listelerindeki eksikleri 22 Şubat’a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar da dahil olmak üzere geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek ve aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. 3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarında ilan edilecek.

21 Mart Perşembe günü seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. 28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek. Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek ve 31 Mart'ta Türkiye sandık başına gidecek. Öte yandan seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak ve 24 Mart’ta seçmen bilgi kağıtları seçmenlere dağıtılacak.

İşte yerel seçim sürecinde öne çıkan tarihler...

- 20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek. Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

- 22 Şubat: Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

- 23 Şubat: Geçici aday listeleri ilan edilecek.

- 29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

- 3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.

- 4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

- 21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

- 24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

- 30 Mart: Seçim propagandasının sonu.

- 31 Mart: Oy verme günü

DHA