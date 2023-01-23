Seçim takvimi belli oluyor! İşte adaylık için son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini 10 Mart'ta ilan etmesi bekleniyor. Partilerin Cumhurbaşkanı adaylarını 26 Mart Pazar gününe kadar bildirmeleri gerekiyor.

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler için yol haritası netleşiyor. Seçim tarihini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı karar belirleyecek. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile seçimlerin yenilenmesi gündemde.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu harekete geçecek. 60 günlük süre dikkate alınarak mart ayında seçim takvimi ilan edilecek.

TAKVİM MART AYINDA BAŞLAYACAK

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların, 1 hafta içinde istifa etmeleri gerekiyor. Muhtemel takvime göre, YSK'nın 21 Mart’tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor.

100 BİN İMZA

TRT'nin haberine göre; partilerin, Cumhurbaşkanı adaylarını bildirmeleri için son gün 26 Mart Pazar. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterme ise 5 Nisan’da sona erecek.

PROPAGANDA DÖNEMİ

Bu süreçte seçmen listeleri de askıya çıkarılacak. İtirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında, Resmi Gazete'de aday listeleri yayımlandıktan sonra, propaganda dönemi başlayacak.

ÖĞRENCİLER NASIL OY KULLANACAK?

5 aydan kısa bir süre kalan seçimler için hem siyasi partiler hem de seçmenler tarafından planlar yapılmaya başlandı. İkamet ettikleri şehirlerden farklı şehirlere eğitim için giden öğrencilerin nasıl oy kullanacağı ise merak konusu.

Sayıları 1 milyonu aşan öğrenciler, seçimin kaderi için çok önemli. 14 Mayıs üniversitelerin eğitime devam ettiği bir dönem, bazı üniversitelerde ise final dönemine denk geliyor. Ayrıca ulaşım maliyetleri de öğrencilerin memleketlerine gitmelerinin önünde engel teşkil ediyor.

2 SEÇENEK VAR

Bu noktada okudukları şehirde oy kullanmak isteyen öğrencilerin önünde iki seçenek var: Öğrenci, evde kalıyorsa kaldığı evin adresini e-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüğüne başvuru yaparak adresi haline getirecek. Daha sonra ise seçmen kütükleri askıdayken ilçe seçim kuruluna başvurup seçmen kaydının bu adrese alınmasını isteyecek. Eğer öğrenci yurtta kalıyorsa seçmen kütükleri askıdayken öğrenci belgesi ve yurt müdürlüğünden aldığı belgelerle kaldığı yurdun bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

BAZI PARTİLER OTOBÜS KALDIRACAK

Bazı şehirlerde öğrencilerin oy hareketliliği daha kritik. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre örneğin Ordulu öğrencilerin yüzde 87’si, Hakkarili öğrencilerin ise yüzde 85’i farklı şehirde eğitim görüyor. Osmaniye, Şırnak, Sinop, Mardin, Manisa, Tekirdağ, Muğla, Aydın, Ardahan’da da öğrencilerin yüzde 80’i ikametlerinden farklı şehirlere gitmiş durumda. Siyasi partilerin, derneklerin, iş insanlarının öğrencilere ulaşım desteği sunması bekleniyor. Bazı partiler, şimdiden seçim dönemi öğrencilere otobüsler kaldıracaklarını duyurdu.

TRT