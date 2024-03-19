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Son büyükşehir anketine göre Bursa AK Parti'den CHP'ye geçiyor

Son büyükşehir anketine göre Bursa AK Parti'den CHP'ye geçiyor
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Son yerel seçimlerin en çok tartışılan büyükşehirlerinin başında gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi için yapılan son seçim anketi Bursa'da bir değişim yaşanacağını ortaya koydu.

Aksoy Araştırma, 11 - 14 Mart bin 67 kişiyle görüşerek Bursa'da yaptıkları yerel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 

Aksoy Araştırma'nın Bursa Büyükşehir anketine göre Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den CHP yönetimine geçiyor.

Anketin sonuçları şöyle:

CHP adayı Mustafa Bozbey yüzde 45,2.
CHP 2019 yerel seçimlerinde Bursa'da yüzde 47,03 oy aldı.

AK Parti adayı Alinur Aktaş yüzde 38,8.
AK Parti 2019 yerel seçimlerinde Bursa'da yüzde 49,62 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 4,1
Zafer Partisi adayı Bayram Kazancı: Yüzde 3,4
DEM Parti yüzde 2,1
BTP: Yüzde 1,4
Memleket Partisi: Yüzde 0,5
TKP: Yüzde 0,4
Saadet : Yüzde 0,3
Diğer: Yüzde 1,2

Son yerel seçimlerin en çok tartışılan büyükşehirlerinin başında gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi için yapılan son seçim anketi Bursa'da bir değişim yaşanacağını ortaya koydu.

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