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Suriye yönetiminden Özgür Özel'e yeşil ışık

Suriye yönetiminden Özgür Özel'e yeşil ışık
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Suriye yönetiminin CHP lideri Özgür Özel'in ziyaret isteğini kabul ettiğini açıkladı.

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut konuk oldu. Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Suriyeli sığınmacı krizi ve Suriye'de Türkiye'nin egemenlik alanındaki Süleyman Şah Türbesi hatırlatan Bulut, Özel'in çözüm için ülkeye gideceğini söyledi.

Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını söyledi. 

"OLUMLU CEVAP GELDİ"

CHP'li Bulut şunları söyledi:

"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi"

 

Etiketler CHP Suriye özgür özel
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