Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na böyle meydan okudu

Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karşı başlatacağı "Değişim ve Adalet Yürüyüşü" öncesinde CHP'nin içerisinde çok sayıda destek mesajı aldığını açıkladı.

CHP’den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başlatacağı ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özcan, CHP örgütlerinden çok sayıda isimden destek telefonu ve mesajı aldığını belirtirken, kendisine destek çıkan isimlerin korktuğu için desteklerini açıktan veremediklerini belirtti.

Özcan, bu durumun sorumlusu olarak ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun örgütü korkutup, sindirdiğini belirten Özcan, kimi isimlerin makam ve mevki uğruna örgüt emekçilerine aba altında sopa gösterdiğini iddia etti.

Tehditlere boyun eğmeyin çağrısı yapan Tanju Özcan, “Tarih cesurları yazacaktır” diyerek paylaşımını bitirdi.

Tanju Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“3 Temmuz’da gerçekleştireceğim ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşüm ile ilgili, CHP örgütlerinden birçok eski ve yeni İl, İlçe Başkanı’ndan, Belediye Başkanları’ndan, Kadın ve Gençlik Kolları’ndan, sade üyeden ve partide hakkı yenmiş olan parti emekçilerinden o kadar çok destek telefonu, mesaj alıyorum ki inanamazsınız.

Ama bu arkadaşların çok büyük bir çoğunluğu bu değişim ve adalet taleplerini toplumsal mesaj olarak paylaşamıyorlar. Demokrasiyi ağzından düşürmeyen ama gerçekte demokrat olmayan Sayın Genel Başkan @kilicdarogluk “DEDEM KORKUT” örgütü o kadar çok korkutmuş ve sindirmiş ki, makam mevki uğruna veya ufak menfaatler uğruna inanmadıkları Kemal Kılıçdaroğlu için örgüt emekçilerine aba altından sopa gösteriyorlar.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİN!!!

TARİH CESURLARI YAZACAKTIR…”