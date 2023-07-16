Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını yayınladı

CHP'de "değişim" isteyen isimlerin başında gelen Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantısındaki ses kaydını yayınladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Kılıçdaroğlu'nun dün partililerle basına kapalı toplantısından kendiyle ilgili kısmın ses kaydını paylaşan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun hakkında söylediklerini ispat etmezse onu dava edeceğini belirtti.

Paylaşımına, "İyi dinleyin lütfen… Sayın @kilicdarogluk, dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak’ “Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz” ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir “Gizli Güç” yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, “Değişimin Gn. Başkan’dan başlaması…” İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" notunu düşen Özcan'ın paylaşımı şu şekilde;

İyi dinleyin lütfen…



Sayın @kilicdarogluk , dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak’ “Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz” ifadesini kullanmışsınız.



Arkamda herhangi bir “Gizli Güç” yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam.… pic.twitter.com/Q30CO0wzJO — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 16, 2023

TOPLANTI BASINA KAPALIYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları ile dün bir araya gelmişti. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşmişti.