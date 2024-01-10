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Tarih de muhtemel adaylar da belli oldu! AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayının açıklanacağı tarih

Tarih de muhtemel adaylar da belli oldu! AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayının açıklanacağı tarih
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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da dahil olmak üzere 11’i büyükşehir, 15’i il belediyesi olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Erdoğan'ın AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayını açıklayacağı tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ocak’ta Ankara’da geriye kalan 19 büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Erdoğan tarafından açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak, Altınok Erdoğan’ın açıklamasını beklemeden “fiilen” kentte çalışmalara başladı.

Erdoğan’ın 15 Ocak’ta açıklayacağı isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. Dağ, Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak.

Dağ’ın, adaylığı süresince de “AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam edeceği” belirtiliyor.

Erdoğan’ın, Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak mevcut Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ilan edeceği belirtiliyor.

AK Parti kulislerinde daha önce Kahramanmaraş, Adıyaman olmak üzere deprem illerindeki belediye başkanlarını değiştireceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bu kararının tek istisnasının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olduğuna dikkat çekiliyor

Cumhuriyet

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi recep tayyip erdoğan ak parti ak parti'nin adayı ak parti'nin ankara adayı
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