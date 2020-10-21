TBMM'de ''nöbetçi bakan'' uygulaması başlıyor

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TBMM Genel Kurulu’nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri Meclis’te ‘nöbetçi bakan’ bulunuyordu.
AA’nın haberine göre Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen uygulama, 27 Ekim Salı günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün nöbetiyle başlayacak.
Bakanlar, bu kapsamda, milletvekilleriyle TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.
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