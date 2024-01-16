TBMM'de ''teröre karşı bildiri'' tezkeresi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkereye imza atmayan tek parti DEM Parti oldu.

TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi Dem Partisi hariç tüm siyasi partilerin olur oyuyla kabul edildi.

Tezkerede, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu belirtildi.

Tezkerede şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye’ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz tutum sergilemelerini beklemekteyiz.”