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TİP Kadıköy adayını açıkladı

TİP Kadıköy adayını açıkladı
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TBMM’de basın açıklaması yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş Kadıköy adaylarının Doğan Ergün olduğunu duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın açıklaması yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, şunları söyledi:

"Kadıköy ve Şişli'de seçimlere büyük bir iddia ile hazırlanıyoruz. Bu vesileyle sizler aracılığıyla kamuoyuyla palaşmış olmak isterim; Kadıköy'de TİP olarak artık yönetebileceğimizi, halkla birlikte daha büyük sorunları çözebileceğimizi, yerel yönetim politikalarını uygulayabileceğimizi göstermek için seçimlere genel başkan yardımcımız Doğan Ergün yoldaşımızı aday göstermiş bulunmaktayız. TİP'in önemli bir tercihte bulunduğunu düşünüyoruz."

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy’de Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu aday gösterdi. Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyesi olan Maçoğlu, SMF-TKP ittifakı kapsamında iki seçimdir TKP’den aday gösterilerek önce Ovacık’ta sonra Tunceli’de belediye başkanı seçilmişti.

Etiketler kadıköy maçoğlu tıp
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