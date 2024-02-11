TİP'ten Gökhan Zan sürprizi! Belediye Başkan adayı oluyor

Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Gökhan Zan'ı aday göstereceği örenildi.

CHP’nin, Hatay’da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesiyle ilgili tartışmalar sürerken bu tartışmalarda eski futbolcu Gökhan Zan'ın çıkışları dikkat çekiyordu.

6 Şubat depremlerinin ardından İYİ Parti’den milletvekili adayı olan Gökhan Zan, seçilememişti. Gökhan Zan daha sonra İYİ Parti'den istifa etmişti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Lütfü Savaş’ın adaylığının geri çekilmemesi durumunda Hatay’da seçime kendi adaylarıyla gireceklerini belirtmişti.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, parti yönetimi CHP’nin Lütfü Savaş’ı çekmemesi durumunda Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan’ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterecek.

Ocak ayı başında, TİP’in Gökhan Zan’a adaylık teklifi götürdüğü ileri sürülmüştü ancak TİP Basın Bürosu, “Ortada somut bir adaylık teklifi yok, görüşmede adaylık konusu açılmadı. Erkan Baş Hatay’ın durumuna dair genel bir fikir almak, değerlendirme yapmak üzere kendisini aradı. Önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmeyi planlıyorlar” açıklamasını yapmıştı.