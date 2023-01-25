Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Türkiye’nin NATO’dan 5-6 ay sonra çıkacağını iddia etti.

İnci Sözlük tarafından hazırlanan ‘İnci Şer’ Youtube programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, programın ardından enbursa.com’a özel değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Umut Kutluca'nın sorularını yanıtlayan Sancak, Türkiye-NATO ilişkileri düzleminde kritik açıklamalar yaptı.

Vatan Partisi'nin düzenlediği ‘NATO’dan çıkalım’ kitlesel eylemlerine ilişkin konuşan Sancak, “Bizi bu eylemleri yapmaya olaylar zorluyor. NATO bizi yaptıkları provokasyonlarla bu eylemlere zorluyor. Son olarak komşumuz Yunanistan ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Türkiye 5-6 ay sonra NATO’dan ayrılacak. Ortadoğu’da bizi bir girdaba sokmaya çalışıyor. Son olarak İsveç ve Hollanda’da Kur’an’a kaşı yapılan eylemleri görüyorsunuz. NATO’dan çıkmak acil ve farz haline geldi. Yapılan anketlerde bize en düşman ve yıkıcı politikaları izleyen ülkenin ABD olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 80’e çıktı. Yine son dönemde Türk halkı Rusya ve Putin’e karşı büyük sempati duymaya başladı. Millet yaklaşan tehditleri görerek hükümetlerin önüne geçti." şeklinde konuştu.

'HDP'nin derhal kapatılması gerek'

HDP’nin derhal kapatılması gerektiğini ifade eden Ethem Sancak, “HDP’nin kapatılması noktasında çok geciktik. Şimdi Batılıları eleştiriyoruz. Hollanda, Almanya, İsveç PKK’yı himaye ediyor. Ancak biz onları kendi Meclis’imizde tutuyoruz. HDP, PKK’nın bir aygıtıdır. Başka ülkeleri eleştiriyoruz ama sen kendi Meclis’inde adamlara yer vermişsin. Bu konuda acilen eyleme geçilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Mülteciler konusunda da açıklamalarda bulunan Ethem Sancak, “Bizim Esad ve komşu ülkeler ile oturup, bir barış imzalayacağız. Terör örgütlerini ve ABD’yi Suriye topraklarından derhal atmalıyız. Suriyeliler ve Türkler kardeş milletlerdir. Arap kavimleri içerisinde bize en yakın olanlar Suriyeliler’dir. Mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamalıyız. Esad’ın da geri dönüşe karşı olacağını zannetmiyorum. Suriye’yi beraberce inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Perinçek, Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağı oy oranına yönelik ise “Biz bir iddia ortaya koyuyoruz. Bunun cevabını bize halk verecek” diye konuştu.