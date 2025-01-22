Tutuklanan Ümit Özdağ’dan ilk mesaj: ''Tek endişem...''

Zafer Partisi lideri Özdağ, tutuklanmasının ardından avukatı aracılığıyla kamuoyuna seslenerek “Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast benzeri bir suikaste uğramaktır” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Özdağ, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilerek Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa yaklaşık 3 saat ifade veren Özdağ, daha sonra 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Ümit Özdağ hakkında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklamasına karar verildi.

Ümit Özdağ, tutuklama kararının ardından avukatı aracılığıyla kamuoyuna seslendi.

‘BYüzü’ isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, mücadeleye cezaevinden de devam edeceğini söyleyen Özdağ, tek endişesinin Kaşif Kozinoğlu gibi suikaste uğramak olduğunu belirtti.

Özdağ'ın tutuklama kararı sonrası el yazısıyla yazdığı mesaj şöyle:

"Atatürk'ün neferiyim ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti kararlılık ile bütün gücümle savunacağım. Bugün gerçekleşen tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleye hapishaneden de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast benzeri bir suikaste uğramaktır."

Kaşif Kozinoğlu nasıl öldü?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) üst düzey görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon davalarında şüpheli olarak kabul edilmesinin ardından kısa bir süre önce cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İfadesi alınmadan önce, Kozinoğlu'nun cezaevinde geçirdiği sağlık sorunları sonucu vefat ettiği bildirildi. Ancak ölümü şüpheli olarak kamuoyunda günlerce konuşuldu.