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Ümit Dikbayır kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Ümit Dikbayır kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu
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İYİ Parti'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak, TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

İYİ Parti'de 'taciz' suçlamasıyla Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Dikbayır, kendisi hakkında 4 ayrı iddiasının soruşturulmasını istedi.

Dikbayır ayrıca TBMM Başkanlığı'na dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi.

Dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak 22/11/2023 tarih ve 2023/8373 Sayılı başvuru ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur" denildi.

Dilekçede, şu ifadeler de yer aldı:

"Anayasa'nın 83. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."

 

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Etiketler iyi parti ümit dikbayır dokunulmazlık suç duyurusu
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