Ümit Özdağ AFAD ve Kızılay'a isyan etti: ''Vatandaş hala çadır bekliyor!''

Asrın felaketinin vurduğu ve 41 binden fazla canı yitirdiğimiz afet bölgesini ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ karşılaştığı yıkım sonrası sosyal medyadan "İskenderun’da insanlar hala çadır mücadelesi veriyor. İnanılır gibi değil. AFAD-Kızılay siz ne işe yararsınız?" diye seslendi.

Zafer Partisi, kalabalık bir heyetle deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için ikinci defa asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gitti. Deprem bölgesindeki turuna Adana'dan başlayan Özdağ, "Yurttaşlarımız çaresizlik içinde, “Devlet nerede?” çığlığı ile AFAD’ı, Kızılay’ı, TSK’yı aramış" dedi.

Depremzedelerle tek tek sohbet eden Özdağ'ın paylaşımları depremzedelerin "barınma" ve "ısınma" sorunlarının bitmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özdağ konuyla ilgili olarak "insanlar hala çadır mücadelesi veriyor. İnanılır gibi değil. AFAD-Kızılay siz ne işe yararsınız" diyerek tepki gösterdi.

İskenderun Devlet Hastahanesi bahçesine bu gece deprem sonrasında çadır kurulmuş. Ve ilaçlar, malzemeler buraya taşınmış. Doktorlar ve tüm sağlık personeli görev başında pic.twitter.com/pyNTyn7dJZ — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 20, 2023

20 – 23 Şubat 2023 tarihleri arasında bölgede çeşitli incelemelerde bulunacak olan Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi heyetinin yanı sıra beraberinde Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Parti Genel Başkan Vekili Haydar Çakmak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Prof. Dr. Ahmet Ercan, Nihat Genç, Şaban Sevinç, Aydın Özdalga, Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf Karaoğlu ve Zafer Partisi Gençlik Kolları üyeleri de yer aldı..

Hatay depremine canlı yayında yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde ise 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük ölçüde hissedildi. Adana'da Koza TV'nin yayınına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, o anlarda depreme yakalandı.

Üniversitelerin uzaktan eğitime dönmesine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen deprem nedeniyle üniversitelerin tamamen uzaktan eğitim yapılması kararını açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını tamamlayacağız. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz ve uzaktan eğitime geçiyoruz" demişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bu ülkeyi bilim değil örgütlü cehalet yönetiyor. Bunu kanıtlayan şeylerden biri de üniversiteleri online eğitime geçirip yatılı Kuran kurslarını devam ettirmek. Onları da geçirsenize online eğitime.”şeklinde konuştu.