Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Siyaset sahnesinde AK Parti iktidarının sığınmacı politikasını en sert şekilde eleştiren isim olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Hakkında başlatılan soruşturmayı kendi sosyal medya hesabından duyuran Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, paylaşımına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek "Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan’ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında. Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler Türklerde. 3 kay hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."