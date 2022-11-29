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Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, poligonda atış yaparken çevresinden gelen "Hocam Süleyman varmış gibi" çağrısına "o zaman makinalı tüfek verin" diyerek yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da bir poligonda karşısındaki hedeflere atış yaparken ilginç diyaloglar yaşandı.

Zafer Partisi Gençlik Kolları'ndan bir kişi Ümit Özdağ atış yaptığı sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hatırlatarak “Hocam Süleyman varmış gibi” demesi üzerine “O zaman makinalı tüfek atayım” diye yanıt verdi. Devamında yanındakiler, “Altılı masayı devirdiniz” diye tepki verdi.

Görüntüler, Zafer Partisi'nin Gençlik Kollarına ait Twitter hesabından “Ümit hocamız ile gençlik kolları genel başkanımız arasında; Hatay’daki esnaf ziyaretinde, poligonda yaşanan esprili diyalog" ifadeleriyle paylaşıldı.

Etiketler süleyman soylu içişleri bakanı zafer partisi ümit özdağ makineli tüfek
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