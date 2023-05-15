Ünal Karaman da Meclis'e girdi
İYİ Parti'nin Konya'dan aday gösterdiği teknik direktör Ünal Karaman, resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.
İYİ Parti’ye üye olan teknik direktör Ünal Karaman, partisi tarafından Konya’dan 28.Dönem 1.sıra milletvekili adayı gösterilmişti.
Karaman, resmi olmayan sonuçlara göre Konya’dan milletvekili seçildi.
Konya’dan AK Parti 9, Yeniden Refah Partisi 1, MHP 2, CHP 2 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
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